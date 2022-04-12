Более 93% ветклиник в России сообщили о дефиците препаратов для животных
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Большинство ветеринарных клиник России столкнулись с дефицитом препаратов для животных. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование ветеринарного подразделения «Инвитро» Vet Union.
В опросе приняли участие представители более 100 ветклиник, более 93% из них сообщили о дефиците препаратов за последний месяц, говорится в исследовании. Более 80% опрошенных заявили о дефиците вакцин и препаратов для общей анестезии, больше 50% сказали о недостатке антибиотиков, с нехваткой противопаразитарных препаратов и нестероидных противовоспалительных средств столкнулись более 20%.
Эксперты полагают, что дефицит импортных вакцин для кошек и собак может быть связан с повышенным спросом со стороны клиник, который наблюдался в марте. Кроме того, хозяева и заводчики также старались закупать препараты впрок до ожидаемого повышения цен. Чаще всего старались запастись препаратами для ежегодной профилактической вакцинации.
В начале марта представители российского зообизнеса фиксировали дефицит специализированных кормов для животных, при этом ситуацию с импортными лекарствами оценивали как стабильную. Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова в разговоре с «Вечерними ведомостями» сообщала, что иностранные лекарства для животных на складах в марте были в достаточном количестве и участники рынка не ожидали перебоев с поставками.
В целом представители отрасли высказывались, что рассчитывают на меры поддержки со стороны правительства, в том числе для развития отечественных производств.
В опросе приняли участие представители более 100 ветклиник, более 93% из них сообщили о дефиците препаратов за последний месяц, говорится в исследовании. Более 80% опрошенных заявили о дефиците вакцин и препаратов для общей анестезии, больше 50% сказали о недостатке антибиотиков, с нехваткой противопаразитарных препаратов и нестероидных противовоспалительных средств столкнулись более 20%.
Эксперты полагают, что дефицит импортных вакцин для кошек и собак может быть связан с повышенным спросом со стороны клиник, который наблюдался в марте. Кроме того, хозяева и заводчики также старались закупать препараты впрок до ожидаемого повышения цен. Чаще всего старались запастись препаратами для ежегодной профилактической вакцинации.
В начале марта представители российского зообизнеса фиксировали дефицит специализированных кормов для животных, при этом ситуацию с импортными лекарствами оценивали как стабильную. Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова в разговоре с «Вечерними ведомостями» сообщала, что иностранные лекарства для животных на складах в марте были в достаточном количестве и участники рынка не ожидали перебоев с поставками.
В целом представители отрасли высказывались, что рассчитывают на меры поддержки со стороны правительства, в том числе для развития отечественных производств.
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