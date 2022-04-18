Эрдоган: Турция не претендует на новые территории во время военной операции в Ираке
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция, которая проводит военную операцию в Ираке, не претендует на новые территории. Об этом он сказал во время выступления в парламенте, трансляцию вел телеканал NTV.
Эрдоган подчеркнул, что целью операции является очистка территории Ирака от террористов, а также гарантии безопасности турецкой границы.
В понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар объявил, что турецкие вооруженные силы начали военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана. Обстрелу подверглись объекты на севере Ирака, где находятся базы РПК, удары нанесли по укрытиям, бункерам, пещерам, тоннелям и складам боеприпасов противника.
В Ираке действия турецких военных назвали нарушением суверенитета страны.
Эрдоган подчеркнул, что целью операции является очистка территории Ирака от террористов, а также гарантии безопасности турецкой границы.
В понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар объявил, что турецкие вооруженные силы начали военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана. Обстрелу подверглись объекты на севере Ирака, где находятся базы РПК, удары нанесли по укрытиям, бункерам, пещерам, тоннелям и складам боеприпасов противника.
В Ираке действия турецких военных назвали нарушением суверенитета страны.
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