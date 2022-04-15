Минобороны Турции объявили о начале военной операции на севере Ирака
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил, что турецкие вооруженные силы начали военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана. В рамках операции обстрелу подверглись объекты на севере Ирака, где находятся базы РПК. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
По данным агентства, в операции задействован спецназ и ВВС. Министр обороны Турции заявил, что самолеты нанесли удары по укрытиям, бункерам, пещерам, тоннелям и складам боеприпасов противника.
«Пока наша операция продолжается успешно, как и планировалось. Цели, поставленные на первом этапе, достигнуты», — цитирует агентство министра. Он утверждает, что единственная цель проводимой операции — террористы, при этом турецким ВС поставлена задача «гарантировать, что гражданские лица, окружающая среда, культурные и религиозные сооружения не будут повреждены».
По словам Акара, Турция в новой военной операции полна решимости. «Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследует нашу страну в течение 40 лет», — цитирует Акара Ассошиэйтед Пресс. «Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист».
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции, начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. Рабочая партия Курдистана борется за политические права курдов и создание курдской автономии, признана террористической организацией многими странами. В 2002 году была включена в список террористических организаций ЕС.
По данным агентства, в операции задействован спецназ и ВВС. Министр обороны Турции заявил, что самолеты нанесли удары по укрытиям, бункерам, пещерам, тоннелям и складам боеприпасов противника.
«Пока наша операция продолжается успешно, как и планировалось. Цели, поставленные на первом этапе, достигнуты», — цитирует агентство министра. Он утверждает, что единственная цель проводимой операции — террористы, при этом турецким ВС поставлена задача «гарантировать, что гражданские лица, окружающая среда, культурные и религиозные сооружения не будут повреждены».
По словам Акара, Турция в новой военной операции полна решимости. «Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследует нашу страну в течение 40 лет», — цитирует Акара Ассошиэйтед Пресс. «Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист».
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции, начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. Рабочая партия Курдистана борется за политические права курдов и создание курдской автономии, признана террористической организацией многими странами. В 2002 году была включена в список террористических организаций ЕС.
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