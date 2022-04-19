Россия и Вьетнам проведут совместные военные учения
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Россия и Вьетнам обсудили подготовку к совместным учениям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Стороны предложили назвать учения «Континентальный союз-2022».
«Впервые в штабе Восточного военного округа организована и проведена конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения. Встреча делегаций состоялась по видеосвязи», — сообщили в пресс-службе.
Военные проведут учения для «совершенствования практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в сложной тактической обстановке, а также разработке нестандартных решений при выполнении задач».
Стороны обсудили вопросы медицинского и тылового обеспечения военнослужащих, культурную и спортивную программы. О сроках и месте проведения учений пока не сообщается.
Ранее Япония и США провели крупномасштабные учения в Восточно-Китайском и Японском морях.
15 апреля Китай заявил о военных учениях в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США.
«Впервые в штабе Восточного военного округа организована и проведена конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения. Встреча делегаций состоялась по видеосвязи», — сообщили в пресс-службе.
Военные проведут учения для «совершенствования практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в сложной тактической обстановке, а также разработке нестандартных решений при выполнении задач».
Стороны обсудили вопросы медицинского и тылового обеспечения военнослужащих, культурную и спортивную программы. О сроках и месте проведения учений пока не сообщается.
Ранее Япония и США провели крупномасштабные учения в Восточно-Китайском и Японском морях.
15 апреля Китай заявил о военных учениях в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США.
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