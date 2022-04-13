США и Япония завершили крупномасштабные учения в Восточно-Китайском и Японском морях
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Министр обороны Японии Нобуо Киси на пресс-конференции в Токио сообщил о завершении десятидневных крупномасштабных учений с участием ВМС США в Восточно-Китайском и Японском морях.
«Япония и США продемонстрировали, что поддерживают отличную степень взаимодействия и могут предотвратить попытки одностороннего силового изменения ситуации в нашем регионе», — заявил министр обороны Японии (цитата по ТАСС).
В учениях приняла участие ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln, с японской стороны — ракетные эсминцы, силы ВВС, а также мобильные амфибийные силы.
По данным агентства Kyodo, учения призваны оказать сдерживающее воздействие на военную активность Китая и КНДР. Северная Корея, напомним, возобновила испытания баллистических ракет. 24 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в Японское море. После в японском минобороны заявили, что испытанная ракета способна достичь любой точки на территории США.
Добавим, что 15 апреля Китай заявил о военных учениях в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США.
«Япония и США продемонстрировали, что поддерживают отличную степень взаимодействия и могут предотвратить попытки одностороннего силового изменения ситуации в нашем регионе», — заявил министр обороны Японии (цитата по ТАСС).
В учениях приняла участие ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln, с японской стороны — ракетные эсминцы, силы ВВС, а также мобильные амфибийные силы.
По данным агентства Kyodo, учения призваны оказать сдерживающее воздействие на военную активность Китая и КНДР. Северная Корея, напомним, возобновила испытания баллистических ракет. 24 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в Японское море. После в японском минобороны заявили, что испытанная ракета способна достичь любой точки на территории США.
Добавим, что 15 апреля Китай заявил о военных учениях в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США.
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