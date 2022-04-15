Минобороны РФ: режим прекращения огня в Нагорном Карабахе нарушен армянской стороной
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
В Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Об этом журналистам заявили в Минобороны РФ в воскресенье.
«В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Миротворцы ведут круглосуточный контроль соблюдения режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах, добавили в ведомстве.
Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Армения и Азербайджан предприняли несколько попыток заключить перемирие. Трехстороннее соглашение (Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе) было подписано 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным. В Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 19 апреля, намерен прибыть в Москву с визитом, «чтобы активизировать работу над мирным договором с Азербайджаном».
«В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Миротворцы ведут круглосуточный контроль соблюдения режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах, добавили в ведомстве.
Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Армения и Азербайджан предприняли несколько попыток заключить перемирие. Трехстороннее соглашение (Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе) было подписано 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным. В Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 19 апреля, намерен прибыть в Москву с визитом, «чтобы активизировать работу над мирным договором с Азербайджаном».
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