Сергей Степашин предложил учредить Евразийский суд как альтернативу ЕСПЧ
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил создать «неполитизированный и независимый» Евразийский суд в качестве альтернативы ЕСПЧ.
По словам Степашина, приоритетом такого суда должна стать работа с обращениями граждан «всех стран, где совершались военные преступления», в том числе с обращениями жителей Донбасса.
«За последние десятилетия военные преступления совершались во Вьетнаме, на территории бывшей Югославии, в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане», — сказал Степашин в интервью «Коммерсанту». Он полагает, что Евразийский суд может стать «эффективным инструментом защиты прав человека в условиях, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, практикуя двойные стандарты».
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой создания наднационального судебного органа. Также спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявляла о необходимости создать суд СНГ.
Об альтернативе ЕСПЧ после выхода России из Совета Европы в интервью «Вечерним ведомостям» рассказывала правозащитница Марина Агальцова, которая специализируется на обращениях в Европейский суд по правам человека. По ее словам, Россия традиционно в лидерах по числу обращений в ЕСПЧ наряду с Украиной и Турцией.
По словам Степашина, приоритетом такого суда должна стать работа с обращениями граждан «всех стран, где совершались военные преступления», в том числе с обращениями жителей Донбасса.
«За последние десятилетия военные преступления совершались во Вьетнаме, на территории бывшей Югославии, в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане», — сказал Степашин в интервью «Коммерсанту». Он полагает, что Евразийский суд может стать «эффективным инструментом защиты прав человека в условиях, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, практикуя двойные стандарты».
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой создания наднационального судебного органа. Также спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявляла о необходимости создать суд СНГ.
Об альтернативе ЕСПЧ после выхода России из Совета Европы в интервью «Вечерним ведомостям» рассказывала правозащитница Марина Агальцова, которая специализируется на обращениях в Европейский суд по правам человека. По ее словам, Россия традиционно в лидерах по числу обращений в ЕСПЧ наряду с Украиной и Турцией.
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