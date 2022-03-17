Москалькова предложила принять Конвенцию ШОС по правам человека и создать наднациональный суд
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила подготовить и принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой создания наднационального судебного органа. Об этом она заявила на заседании комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
«Рассказала о нашей работе по созданию нового интеграционного объединения, которое включит омбудсменов ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии. Считаю необходимым подготовить и принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой создания наднационального судебного органа, который будет содействовать обеспечению прав и свобод человека в государствах-членах данного интеграционного сообщества», — пишет Москалькова в официальном телеграм-канале.
По ее словам, Россия сейчас практически блокирована в области международного сотрудничества, при этом необходимо сохранять любую площадку для диалога, «чтобы доносить правду до мирового сообщества».
«Сегодня двери России должны быть открыты для всех, поэтому особую актуальность приобретает возможность репатриации для тех, кто хочет вернуться в Россию», — уточнила омбудсмен.
«Рассказала о нашей работе по созданию нового интеграционного объединения, которое включит омбудсменов ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии. Считаю необходимым подготовить и принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой создания наднационального судебного органа, который будет содействовать обеспечению прав и свобод человека в государствах-членах данного интеграционного сообщества», — пишет Москалькова в официальном телеграм-канале.
По ее словам, Россия сейчас практически блокирована в области международного сотрудничества, при этом необходимо сохранять любую площадку для диалога, «чтобы доносить правду до мирового сообщества».
«Сегодня двери России должны быть открыты для всех, поэтому особую актуальность приобретает возможность репатриации для тех, кто хочет вернуться в Россию», — уточнила омбудсмен.
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