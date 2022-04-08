Депутаты ГД примут законопроект о внесудебной блокировке СМИ в первом чтении
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ/duma.gov.ru
Поправки в закон о СМИ, которые предполагают внесудебную блокировку медиа, будут приняты Госдумой в первом чтении без изменений. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Альшевских, одного из авторов законопроекта. Документ, напомним, вызвал критику в профессиональном сообществе.
«Мы готовы для конструктивного диалога. Но нужно понимать, что в первом чтении принимается концепция, а уже ко второму чтению поправки, опасения и отзывы Союза журналистов будут приняты во внимание. И ко второму чтению могут быть приняты поправки, чтобы снять опасения, которые могут возникнуть», — пояснил ЕАН депутат. Сейчас парламентарии ждут отзывы от профессионального сообщества.
Ранее «Известия» со ссылкой на авторов документа сообщили, что законопроект может быть принят Госдумой в первом чтении уже 18 мая. При этом издание отмечает, что во всех фракциях, за исключением КПРФ, новые нормы поддерживают.
Напомним, законопроект, который внесли члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ, предлагает наделить Генпрокуратуру правом внесудебного признания свидетельства о регистрации СМИ недействительным и вводит пожизненную блокировку ресурсов.
В Союзе журналистов России раскритиковали отдельные положения, которые ограничивают свободу слова, и направили в Госдуму свои предложения. Медиаюрист Галина Арапова* по просьбе «Вечерних ведомостей» прокомментировала спорные пункты законопроекта. По ее мнению, если закон примут в первоначальном виде, «журналисты общественно-политических изданий работать в принципе не смогут».
* Включена минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
«Мы готовы для конструктивного диалога. Но нужно понимать, что в первом чтении принимается концепция, а уже ко второму чтению поправки, опасения и отзывы Союза журналистов будут приняты во внимание. И ко второму чтению могут быть приняты поправки, чтобы снять опасения, которые могут возникнуть», — пояснил ЕАН депутат. Сейчас парламентарии ждут отзывы от профессионального сообщества.
Ранее «Известия» со ссылкой на авторов документа сообщили, что законопроект может быть принят Госдумой в первом чтении уже 18 мая. При этом издание отмечает, что во всех фракциях, за исключением КПРФ, новые нормы поддерживают.
Напомним, законопроект, который внесли члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ, предлагает наделить Генпрокуратуру правом внесудебного признания свидетельства о регистрации СМИ недействительным и вводит пожизненную блокировку ресурсов.
В Союзе журналистов России раскритиковали отдельные положения, которые ограничивают свободу слова, и направили в Госдуму свои предложения. Медиаюрист Галина Арапова* по просьбе «Вечерних ведомостей» прокомментировала спорные пункты законопроекта. По ее мнению, если закон примут в первоначальном виде, «журналисты общественно-политических изданий работать в принципе не смогут».
* Включена минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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