В СЖР выступили с критикой изменений в закон о СМИ, которые ограничивают свободу слова
Россия и мир
Фото: Союз журналистов России
В Союзе журналистов России выступили с критикой законопроекта о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, который ранее был внесен в Госдуму членами комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом сообщается на сайте Союза.
Секретарь СЖР Михаил Федотов, один из соавторов Закона о СМИ, считает, что документ требует более тщательной проработки. «Нам следовало бы более бережно относиться к собственной правовой системе, которая у нас сложилась на базе действующей конституции. Мы живем по ней уже три десятилетия, а не только последний месяц, и давайте сохраним ее для будущей нормальной жизни», — сказал он в разговоре с ТАСС.
Комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ (в состав которой входит и председатель СЖР Владимир Соловьёв) выступила с критикой отдельных положений законопроекта. «Многие предложения этого законопроекта избыточны и копируют действующее законодательство», — отметили в СЖР и призвали обсудить поправки на площадке Госдумы.
СЖР направил в Госдуму отзыв на законопроект, в котором отмечено, что расширение полномочий Генпрокуратуры в части признания недействительной регистрации тех или иных СМИ вступает в противоречие с самим Законом О СМИ. Согласно статье 16 закона, деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке административного судопроизводства по иску регистрирующего органа, с учетом игнорирования неоднократных предупреждений регистрирующего органа. Вносимые поправки противоречат основам демократического государства, в котором суд является надежной защитой прав и свобод человека, отметили в СЖР.
В Союзе подчеркнули, что ограничение свободы слова возможно только при объявлении чрезвычайного или военного положения в стране.
При этом норма проекта, предусматривающая зеркальный ответ на «репрессии в отношении российских СМИ за рубежом, является обоснованной и необходимой мерой в реалиях сегодняшней геополитической обстановки», говорится в отзыве СЖР.
Ранее депутаты внесли в ГД законопроект, вносящий поправки в несколько законов, изменения в том числе предполагает пожизненную блокировку ресурсов, внесудебный отзыв лицензии, ответственность за репосты заблокированных СМИ. Документ вызвал много вопросов в профессиональном сообществе.
Авторами законопроекта стали депутаты ГД от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»): Андрей Альшевских («Единая Россия»), Михаил Делягин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Андрей Луговой (ЛДПР), Адальби Шхагошев («Единая Россия»), Роза Чемерис («Новые люди»), Яна Лантратова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Сергей Леонов (ЛДПР), Мария Бутина («Единая Россия»), Олег Матвейчев («Единая Россия»), Евгений Ревенко («Единая Россия»), Дмитрий Савельев («Единая Россия»), Алексей Ткачев («Единая Россия»).
Секретарь СЖР Михаил Федотов, один из соавторов Закона о СМИ, считает, что документ требует более тщательной проработки. «Нам следовало бы более бережно относиться к собственной правовой системе, которая у нас сложилась на базе действующей конституции. Мы живем по ней уже три десятилетия, а не только последний месяц, и давайте сохраним ее для будущей нормальной жизни», — сказал он в разговоре с ТАСС.
Комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ (в состав которой входит и председатель СЖР Владимир Соловьёв) выступила с критикой отдельных положений законопроекта. «Многие предложения этого законопроекта избыточны и копируют действующее законодательство», — отметили в СЖР и призвали обсудить поправки на площадке Госдумы.
СЖР направил в Госдуму отзыв на законопроект, в котором отмечено, что расширение полномочий Генпрокуратуры в части признания недействительной регистрации тех или иных СМИ вступает в противоречие с самим Законом О СМИ. Согласно статье 16 закона, деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке административного судопроизводства по иску регистрирующего органа, с учетом игнорирования неоднократных предупреждений регистрирующего органа. Вносимые поправки противоречат основам демократического государства, в котором суд является надежной защитой прав и свобод человека, отметили в СЖР.
В Союзе подчеркнули, что ограничение свободы слова возможно только при объявлении чрезвычайного или военного положения в стране.
При этом норма проекта, предусматривающая зеркальный ответ на «репрессии в отношении российских СМИ за рубежом, является обоснованной и необходимой мерой в реалиях сегодняшней геополитической обстановки», говорится в отзыве СЖР.
Ранее депутаты внесли в ГД законопроект, вносящий поправки в несколько законов, изменения в том числе предполагает пожизненную блокировку ресурсов, внесудебный отзыв лицензии, ответственность за репосты заблокированных СМИ. Документ вызвал много вопросов в профессиональном сообществе.
Авторами законопроекта стали депутаты ГД от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»): Андрей Альшевских («Единая Россия»), Михаил Делягин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Андрей Луговой (ЛДПР), Адальби Шхагошев («Единая Россия»), Роза Чемерис («Новые люди»), Яна Лантратова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Сергей Леонов (ЛДПР), Мария Бутина («Единая Россия»), Олег Матвейчев («Единая Россия»), Евгений Ревенко («Единая Россия»), Дмитрий Савельев («Единая Россия»), Алексей Ткачев («Единая Россия»).
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