В Госдуме предложили дать право на бесплатное высшее образование ветеранам боевых действий на Украине
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Максима Иванова
Депутат Госдумы Максим Иванов предложил дать право на бесплатное высшее образование ветеранам боевых действий на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале.
«Россия обязана встретить их как героев! Оказав полное содействие в мирной жизни <…> Им предстоит развивать государство в новых реалиях, помочь им в этом должно наше образование. И для участников боевых действий оно должно быть бесплатным!», — заявил Иванов.
При этом он назвал участников спецоперации настоящими патриотами, которые «точно не сбегут за картой «виза» или работать на немецкое телевидение» (судя по всему, парламентарий имеет в виду экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, которая стала внештатным сотрудником немецкого издания Die Welt).
Ранее Иванов предложил отменить прямые выборы губернаторов. Он заявил о необходимости вернуться к системе выборов губернаторов региональным заксобранием из числа кандидатов, предложенных президентом. По его словам, у президента РФ в настоящий момент «колоссальная поддержка со стороны населения».
23 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.
«Россия обязана встретить их как героев! Оказав полное содействие в мирной жизни <…> Им предстоит развивать государство в новых реалиях, помочь им в этом должно наше образование. И для участников боевых действий оно должно быть бесплатным!», — заявил Иванов.
При этом он назвал участников спецоперации настоящими патриотами, которые «точно не сбегут за картой «виза» или работать на немецкое телевидение» (судя по всему, парламентарий имеет в виду экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, которая стала внештатным сотрудником немецкого издания Die Welt).
Ранее Иванов предложил отменить прямые выборы губернаторов. Он заявил о необходимости вернуться к системе выборов губернаторов региональным заксобранием из числа кандидатов, предложенных президентом. По его словам, у президента РФ в настоящий момент «колоссальная поддержка со стороны населения».
23 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.
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