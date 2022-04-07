В Госдуме предложили дать право на бесплатное высшее образование ветеранам боевых действий на Украине

12.23 Среда, 13 апреля 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Максима Иванова
Депутат Госдумы Максим Иванов предложил дать право на бесплатное высшее образование ветеранам боевых действий на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Россия обязана встретить их как героев! Оказав полное содействие в мирной жизни <…> Им предстоит развивать государство в новых реалиях, помочь им в этом должно наше образование. И для участников боевых действий оно должно быть бесплатным!», — заявил Иванов.

При этом он назвал участников спецоперации настоящими патриотами, которые «точно не сбегут за картой «виза» или работать на немецкое телевидение» (судя по всему, парламентарий имеет в виду экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, которая стала внештатным сотрудником немецкого издания Die Welt).

Ранее Иванов предложил отменить прямые выборы губернаторов. Он заявил о необходимости вернуться к системе выборов губернаторов региональным заксобранием из числа кандидатов, предложенных президентом. По его словам, у президента РФ в настоящий момент «колоссальная поддержка со стороны населения».

23 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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