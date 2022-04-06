Экс-редактор «Первого канала» Овсянникова стала корреспондентом немецкого издания Die Welt
Россия и мир
Фото: кадр программы «Время» на «Первом канале»
Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова стала внештатным автором немецкого издания Die Welt. Об этом сообщается на сайте медиаконцерна Axel Springer.
Журналистка будет писать для газеты, а также работать в качестве корреспондента на новостном телеканале. В руководстве издания заявили, что рады работать с Овсянниковой, так как она «защищала самое важное – журналистскую этику».
Марина Овсянникова получила известность, когда вышла в эфир информационной программы «Время» на «Первом канале» с плакатом в руках. В своем первом материале для Welt бывшая сотрудница «Первого канала» объясняет, почему ей пришлось пойти на этот шаг.
Журналистка будет писать для газеты, а также работать в качестве корреспондента на новостном телеканале. В руководстве издания заявили, что рады работать с Овсянниковой, так как она «защищала самое важное – журналистскую этику».
Марина Овсянникова получила известность, когда вышла в эфир информационной программы «Время» на «Первом канале» с плакатом в руках. В своем первом материале для Welt бывшая сотрудница «Первого канала» объясняет, почему ей пришлось пойти на этот шаг.
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