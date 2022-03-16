Участники спецоперации на Украине получат статус ветеранов боевых действий
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
В Госдуме сразу в трех чтениях принят закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.
Закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.
Это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей, отметил спикер ГД Вячеслав Володин.
Закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.
Это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей, отметил спикер ГД Вячеслав Володин.
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