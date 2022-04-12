«Новая газета» заявила, что нашла подозреваемого в нападении на Муратова, и требует от полиции возбудить уголовное дело

10.42 Среда, 13 апреля 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал "Новой газеты"
«Новая газета», приостановившая выпуск 28 марта, сообщила, что вынуждена прервать молчание «по причине бездействия правоохранительных органов».

Полиция не смогла по горячим следам задержать напавшего на главреда газеты Дмитрия Муратова. Журналисты провели собственное расследование и установили личность предполагаемого нападавшего. «Мы со значительной долей вероятности можем указать на подозреваемого», — говорится в публикации. По обнаруженным в открытых источниках фото и видео Дмитрий Муратов уверенно опознал в нем нападавшего, пишет газета.

Известно, что подозреваемый скрылся с места преступления и до сих пор не объявлен в розыск. По данным газеты, нападение совершил 41-летний уроженец Узбекистана, который «позиционирует себя как ветеран десантных войск». По сведениям журналистов, он может иметь отношение к Союзу десантников России. При этом в самом Союзе заявили, что не имеют отношения ни к нападению на Муратова, ни к телеграм-каналу, который после инцидента взял на себя ответственность в нападении.

Издание задается вопросом, как у преступников оказался доступ к данным РЖД (а именно к базе «Магистраль», доступ к которой имеют только уполномоченные сотрудники правоохранительных органов). Также есть вопросы к транспортной безопасности вокзала – краску, которая относится категории опасных грузов, пронесли беспрепятственно, без досмотра на входе в вокзал. Издание подчеркивает, что преступление совершено на объекте транспортной инфраструктуры повышенной опасности, с применением легковоспламеняющихся веществ и повлекло последствия — поезд был задержан на 40 минут, сильно повреждено купе. «Тем не менее, уголовное дело до сих пор не возбуждено, пострадавший, немедленно давший письменные объяснения полицейским, не уведомлен даже о начале процессуальной проверки и официально не допрошен», — пишет газета. Также не был сделан осмотр места происшествия, не взяты смывы краски, не изъяты образцы одежды.

«Учитывая количество камер, наличие очевидцев, видео, слитое самими преступниками, зафиксированные приметы нападавшего, можно было ожидать скорого задержания», — пишет издание. «Новая газета» потребовала от полиции проверить данные своего расследования и задержать преступников.

7 апреля в центре Москвы на Казанском вокзале неизвестные напали на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Его облили красной краской в купе поезда. Врачи зафиксировали у главреда «Новой» химические ожоги глаз.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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