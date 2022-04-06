Ответственность за нападение на Дмитрия Муратова взяли на себя создатели телеграм-канала «десантников»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ответственность за нападение на нобелевского лауреата Дмитрия Муратова взяли на себя создатели телеграм-канала «Союз Z десантников», сообщает «Новая газета. Европа».
После нападения на этом канале появились кадры с вокзала, на котором Дмитрия Муратова облили красной краской, и сообщения с угрозами. «Как мы и обещали, в ближайшее время наши ветераны напомнят «большим патриотам», что кровь наших Славных Сынов не останется без ответа», — заявили авторы канала.
Инцидент произошел в вагоне поезда Москва-Самара. «Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — рассказал Дмитрий Муратов. По его словам, нападавший выкрикнул «Муратов, вот тебе за наших пацанов».
Полиция разыскивает двоих подозреваемых, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Полицейские, прибыв на место, установили, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон. «Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
После нападения на этом канале появились кадры с вокзала, на котором Дмитрия Муратова облили красной краской, и сообщения с угрозами. «Как мы и обещали, в ближайшее время наши ветераны напомнят «большим патриотам», что кровь наших Славных Сынов не останется без ответа», — заявили авторы канала.
Инцидент произошел в вагоне поезда Москва-Самара. «Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — рассказал Дмитрий Муратов. По его словам, нападавший выкрикнул «Муратов, вот тебе за наших пацанов».
Полиция разыскивает двоих подозреваемых, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Полицейские, прибыв на место, установили, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон. «Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
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