Экс-кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко заключен под стражу на 1 месяц
Россия и мир
Фото: Следственный комитет РФ/sledcom.ru
В Приморском крае суд избрал в отношении учредителя ООО СК СЗ «Аврора-Строй» Андрея Ищенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Приморскому краю.
Ранее Ищенко был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он похитил деньги дольщиков на сумму в 105 миллионов рублей.
Андрей Ищенко принимал участие в губернаторских выборах Приморского края в 2018 году от КПРФ.
Ранее Ищенко был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он похитил деньги дольщиков на сумму в 105 миллионов рублей.
Андрей Ищенко принимал участие в губернаторских выборах Приморского края в 2018 году от КПРФ.
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