В Приморье задержан экс-кандидат в губернаторы Ищенко, его подозревают в крупном мошенничестве
Россия и мир
Фото: Следственный комитет РФ/sledcom.ru
В Приморском крае по подозрению в мошенничестве задержан экс-кандидат в губернаторы Андрей Ищенко. Следствие считает, что он похитил деньги дольщиков на сумму в 105 миллионов рублей.
Учредитель строительной организации «Аврора-Строй» Андрей Ищенко подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сообщается на сайте СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, Ищенко с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманным путем похитил средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома во Владивостоке. Сейчас он задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
Андрей Ищенко принимал участие в губернаторских выборах в 2018 году от КПРФ. По итогам двух туров голосования он был близок к победе, однако результаты были аннулированы из-за многочисленных нарушений, сообщали в избиркоме Приморского края. На повторных выборах в декабре 2018 года Ищенко шел самовыдвиженцем, но ему было отказано в регистрации.
Учредитель строительной организации «Аврора-Строй» Андрей Ищенко подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), сообщается на сайте СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, Ищенко с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманным путем похитил средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома во Владивостоке. Сейчас он задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
Андрей Ищенко принимал участие в губернаторских выборах в 2018 году от КПРФ. По итогам двух туров голосования он был близок к победе, однако результаты были аннулированы из-за многочисленных нарушений, сообщали в избиркоме Приморского края. На повторных выборах в декабре 2018 года Ищенко шел самовыдвиженцем, но ему было отказано в регистрации.
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