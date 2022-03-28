Дмитрий Медведев призвал «вовремя отличать лицо предателя»
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал короткий пост о тех, кто любит Родину, и «предателях». Он назвал эту тему «чрезвычайно непростой».
«Патриотизм – это не образ твоих мыслей, это твои действия. И ещё. У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — написал Медведев в телеграм-канале, не пояснив при этом, как именно отличить «лицо предателя».
Ранее о «предателях» и кадровых решениях высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Патриотизм – это не образ твоих мыслей, это твои действия. И ещё. У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — написал Медведев в телеграм-канале, не пояснив при этом, как именно отличить «лицо предателя».
Ранее о «предателях» и кадровых решениях высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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