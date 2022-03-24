Володин: Госдума будет настаивать на кадровых решениях в отношении «предателей»
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ/duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал пост о «предателях» и о кадровых решениях, которые, по его мнению, должны быть предприняты.
По словам депутата, «предательство» совершают те, кто покинул страну в непростые времена и выступают с критикой российских военных, в частности, он написал об артистах. «Есть те, кто убежал в другие страны, в тёплые края — переждать. А ещё хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки <…> Иначе как предательством это не назовёшь».
Также спикер высказался о «предателях» среди бюджетников. «Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа, и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну».
По его словам, Государственная Дума не снимает с повестки этот вопрос. «Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — заявил Володин.
По словам депутата, «предательство» совершают те, кто покинул страну в непростые времена и выступают с критикой российских военных, в частности, он написал об артистах. «Есть те, кто убежал в другие страны, в тёплые края — переждать. А ещё хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки <…> Иначе как предательством это не назовёшь».
Также спикер высказался о «предателях» среди бюджетников. «Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа, и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер. Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну».
По его словам, Государственная Дума не снимает с повестки этот вопрос. «Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — заявил Володин.
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