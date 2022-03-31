Песков: Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде после авиаудара
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенту доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом, сообщил Песков.
По слова представителя Кремля, «произошедшее — безусловно, не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — цитируют Пескова РИА Новости.
О пожаре на нефтебазе сегодня сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По информации главы региона, причиной стал авиаудар с двух вертолетов украинских ВС.
По слова представителя Кремля, «произошедшее — безусловно, не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — цитируют Пескова РИА Новости.
О пожаре на нефтебазе сегодня сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По информации главы региона, причиной стал авиаудар с двух вертолетов украинских ВС.
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