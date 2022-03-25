Силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о том, что все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности.
«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Сохраняем спокойствие. Продолжаю держать в курсе событий», — написал глава региона в телеграм-канале.
Старовойт сообщил, что после пожара на нефтебазе в Белгороде он связался с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым и предложил помощь, в том числе с запасами топлива. «Своих запасов топлива у нас хватит на несколько недель. Не поддавайтесь панике — специально заправляться впрок не нужно», — сказал Старовойт.
На белгородских АЗС после сообщений о пожаре образовались очереди. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что проблемы с топливом в области не будет, есть необходимые запасы. В Минэнерго РФ также заявили, что возгорание на нефтебазе не отразится на топливообеспечении региона и на ценах.
Сегодня утром произошел крупный пожар на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде. По информации Гладкова, база загорелась в результате авиаудара двух вертолетов.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстреле в поселке Теткино, который расположен на границе с Украиной.
«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Сохраняем спокойствие. Продолжаю держать в курсе событий», — написал глава региона в телеграм-канале.
Старовойт сообщил, что после пожара на нефтебазе в Белгороде он связался с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым и предложил помощь, в том числе с запасами топлива. «Своих запасов топлива у нас хватит на несколько недель. Не поддавайтесь панике — специально заправляться впрок не нужно», — сказал Старовойт.
На белгородских АЗС после сообщений о пожаре образовались очереди. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что проблемы с топливом в области не будет, есть необходимые запасы. В Минэнерго РФ также заявили, что возгорание на нефтебазе не отразится на топливообеспечении региона и на ценах.
Сегодня утром произошел крупный пожар на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде. По информации Гладкова, база загорелась в результате авиаудара двух вертолетов.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстреле в поселке Теткино, который расположен на границе с Украиной.
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