Глава Курской области сообщил об обстреле в поселке Теткино на границе с Украиной
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня в первой половине дня был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино, который расположен на границе с Украиной. Об этом губернатор сообщил в телеграм-канале.
При обстреле использовалось огнестрельное оружие и гранатометы, сказал глава региона. По его словам, жертв и разрушений нет, огневая точка была подавлена ответным огнем. Губернатор заявил, что ситуация под контролем.
Непосредственно по окраине посёлка проходит государственная граница России с Украиной, ближайший украинский населенный пункт — село Рыжевка (Сумская область).
При обстреле использовалось огнестрельное оружие и гранатометы, сказал глава региона. По его словам, жертв и разрушений нет, огневая точка была подавлена ответным огнем. Губернатор заявил, что ситуация под контролем.
Непосредственно по окраине посёлка проходит государственная граница России с Украиной, ближайший украинский населенный пункт — село Рыжевка (Сумская область).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в полицию для составления протокола за дискредитацию ВС РФ
29 марта 2022
29 марта 2022
В Краснотурьинске снова стал курсировать трамвай
24 марта 2022
24 марта 2022
Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания
28 марта 2022
28 марта 2022