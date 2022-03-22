Под британские санкции попали телеведущий Брилев, гендиректор «Газпром-медиа» Жаров и МИА «Россия сегодня»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Власти Великобритании расширили санкционный список в отношении России, в нем 14 физических и юридических лиц, следует из опубликованного документа.
В списке указаны МИА «Россия сегодня», главред Sputnik International Антон Анисимов, телеведущий Сергей Брилев, генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров, гендиректор RT Алексей Николов и другие. Также в список попал генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Активы указанных лиц будут заморожены на территории Великобритании, также им запрещен въезд в страну.
Полный список попавших под британские санкции:
1. Vladimir Ilich MAKSIMENKO
2. Andrey Grigoryevich ARESHEV
3. Irina Sergeyevna BUBNOVA
4. Anton Sergeyevich BESPALOV
5. Sergei Ivanovich SAENKO
6. Natalya Petrovna SKOROKHODOVA
7. Svetlana Georgiyevna ZAMLELOVA
8. Alexey Lvovich NIKOLOV
9. Mikhail Yevgenyevich MIZINTSEV
10. Sergey Borisovich BRILEV
11. Anton Sergeevich ANISIMOV
12. Aleksandr Aleksandrovich ZHAROV
13. TV-NOVOSTI (канал RT)
14. ROSSIYA SEGODNYA
В списке указаны МИА «Россия сегодня», главред Sputnik International Антон Анисимов, телеведущий Сергей Брилев, генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров, гендиректор RT Алексей Николов и другие. Также в список попал генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Активы указанных лиц будут заморожены на территории Великобритании, также им запрещен въезд в страну.
Полный список попавших под британские санкции:
1. Vladimir Ilich MAKSIMENKO
2. Andrey Grigoryevich ARESHEV
3. Irina Sergeyevna BUBNOVA
4. Anton Sergeyevich BESPALOV
5. Sergei Ivanovich SAENKO
6. Natalya Petrovna SKOROKHODOVA
7. Svetlana Georgiyevna ZAMLELOVA
8. Alexey Lvovich NIKOLOV
9. Mikhail Yevgenyevich MIZINTSEV
10. Sergey Borisovich BRILEV
11. Anton Sergeevich ANISIMOV
12. Aleksandr Aleksandrovich ZHAROV
13. TV-NOVOSTI (канал RT)
14. ROSSIYA SEGODNYA
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