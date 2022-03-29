Глава Южной Осетии Бибилов допустил объединение с Северной Осетией
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов допустил объединение республики с Северной Осетией. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Есть юридические шаги, которые мы должны сделать. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри РФ, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов», — сказал он. Бибилов подчеркнул, что «Осетия, без сомнения, должна быть единой».
В случае объединения с Северной Осетией единый субъект может получить название Осетия-Алания, сказал глава республики.
Накануне Бибилов заявил, что в республике уже в ближайшее время предпримут юридические шаги для вхождения в состав РФ.
В Госдуме назвали примерные сроки референдума.
«Есть юридические шаги, которые мы должны сделать. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри РФ, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов», — сказал он. Бибилов подчеркнул, что «Осетия, без сомнения, должна быть единой».
В случае объединения с Северной Осетией единый субъект может получить название Осетия-Алания, сказал глава республики.
Накануне Бибилов заявил, что в республике уже в ближайшее время предпримут юридические шаги для вхождения в состав РФ.
В Госдуме назвали примерные сроки референдума.
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