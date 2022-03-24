В Госдуме назвали примерные сроки референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении в состав РФ в Южной Осетии может пройти в мае-июне, пишет ТАСС.«Думаю, что 10 апреля, когда в Южной Осетии будут проходить выборы президента республики, будут уже понятны сроки референдума, когда они его объявят. После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени — май-июнь», — цитирует Водолацкого агентство. Депутат назвал вхождение в состав РФ «мечтой многих жителей Южной Осетии с 2008 года».Ранее президент Республики Анатолий Бибилов заявил, что юридические шаги для вхождения в состав РФ будут предприняты в ближайшее время.