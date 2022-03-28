Мединский подвел итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли конструктивно, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. «При условии быстрой работы по договору мир станет гораздо ближе», — сказал глава российской делегации.
«Мы получили предложение со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, будет дан соответствующий наш ответ», — сказал Мединский.
По его словам, Россия делает два шага по деэскалации конфликта, они касаются военного аспекта и политического. Решения по военной части озвучил замминистра обороны.
Также Мединский назвал условия для встречи глав России и Украины. «Мы с самого начала говорили, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработанный переговорщиками и министрами иностранных дел. Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора», — пояснил Мединский.
По его словам, это не простой вопрос, так как встреча может быть многосторонней с участием государств гарантов мира и безопасности на Украине.
«Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел», — сказал Мединский, добавив при этом, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов.
Замминистра обороны РФ Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что министерство решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
«Мы получили предложение со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, будет дан соответствующий наш ответ», — сказал Мединский.
По его словам, Россия делает два шага по деэскалации конфликта, они касаются военного аспекта и политического. Решения по военной части озвучил замминистра обороны.
Также Мединский назвал условия для встречи глав России и Украины. «Мы с самого начала говорили, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработанный переговорщиками и министрами иностранных дел. Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора», — пояснил Мединский.
По его словам, это не простой вопрос, так как встреча может быть многосторонней с участием государств гарантов мира и безопасности на Украине.
«Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел», — сказал Мединский, добавив при этом, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов.
Замминистра обороны РФ Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что министерство решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
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