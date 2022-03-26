Минобороны РФ объявило о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Замминистра обороны РФ Александр Фомин, представляющий ведомство на российско-украинских переговорах в Стамбуле, заявил, что министерство решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, <...> министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — заявил Фомин.
Также он призвал Украину «строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными».
«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, <...> министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — заявил Фомин.
Также он призвал Украину «строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными».
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