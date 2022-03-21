Путин освободил Чубайса от должности спецпредставителя президента
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Анатолий Чубайс освобождается от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал представитель Кремля.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что экс-глава «Роснано», спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс подал в отставку и покинул страну.
Должность спецпредставителя он занимал с декабря 2020 года.
«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал представитель Кремля.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что экс-глава «Роснано», спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс подал в отставку и покинул страну.
Должность спецпредставителя он занимал с декабря 2020 года.
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