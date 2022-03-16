СМИ: Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ и уехал из России
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Экс-глава «Роснано», спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс подал в отставку и покинул страну, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Его брат Игорь Чубайс заявил РБК, что не в курсе ситуации.
Между тем, источник ТАСС из окружения Чубайса подтвердил отставку. «Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», — сказал источник агентства.
Его брат Игорь Чубайс заявил РБК, что не в курсе ситуации.
Между тем, источник ТАСС из окружения Чубайса подтвердил отставку. «Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», — сказал источник агентства.
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