Попавший под санкции миллиардер Петр Авен заявил, что не понимает, как теперь выживать
Россия и мир
Президент РФ Владимир Путин с председателем совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петром Авеном в 2014 году. Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Российский миллиардер Петр Авен, попавший под санкции, заявил, что не понимает, как теперь выживать. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
Бизнесмен, до 1 марта возглавлявший совет директоров Альфа-банка, признался, что не знает, хватит ли ему средств, чтобы оплачивать необходимые счета. «Можно ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выживать», — сказал бизнесмен.
По его словам, сейчас разрушено все, что строилось много лет. «Наш бизнес разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. Мы должны как-то начинать новую жизнь».
Авен сейчас находится в Лондоне. По данным издания, ему принадлежит двухуровневая квартира в престижном районе Сент-Джеймс и особняк в пригороде. Из-за санкций ЕС и Великобритании права на его недвижимость, банковские счета и другие активы были заморожены.
Бизнесмен попал под санкции как «прокремлевский олигарх», при этом сам он отрицает свою близость к Кремлю. По его словам, ведение бизнеса в России предполагает контакты с президентом. «Это очень странно, оказаться под санкциями, потому что ты встречался с президентом. Мы стараемся быть абсолютно вне политики. Во время встреч с Путиным я представлял «Альфа-Групп», но совершенно не себя лично», — пояснил бизнесмен.
Ранее российский миллиардер Михаил Фридман рассказал, что из-за санкций у него также возникли проблемы с оплатой счетов (в частности, на услуги уборщицы), его карта оказалась заблокирована, а для того, чтобы потратить какую-то часть денег, ему нужно запрашивать разрешение у британских властей.
Бизнесмен, до 1 марта возглавлявший совет директоров Альфа-банка, признался, что не знает, хватит ли ему средств, чтобы оплачивать необходимые счета. «Можно ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выживать», — сказал бизнесмен.
По его словам, сейчас разрушено все, что строилось много лет. «Наш бизнес разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. Мы должны как-то начинать новую жизнь».
Авен сейчас находится в Лондоне. По данным издания, ему принадлежит двухуровневая квартира в престижном районе Сент-Джеймс и особняк в пригороде. Из-за санкций ЕС и Великобритании права на его недвижимость, банковские счета и другие активы были заморожены.
Бизнесмен попал под санкции как «прокремлевский олигарх», при этом сам он отрицает свою близость к Кремлю. По его словам, ведение бизнеса в России предполагает контакты с президентом. «Это очень странно, оказаться под санкциями, потому что ты встречался с президентом. Мы стараемся быть абсолютно вне политики. Во время встреч с Путиным я представлял «Альфа-Групп», но совершенно не себя лично», — пояснил бизнесмен.
Ранее российский миллиардер Михаил Фридман рассказал, что из-за санкций у него также возникли проблемы с оплатой счетов (в частности, на услуги уборщицы), его карта оказалась заблокирована, а для того, чтобы потратить какую-то часть денег, ему нужно запрашивать разрешение у британских властей.
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