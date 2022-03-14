Миллиардер Фридман признался, что из-за санкций не может нанять уборщицу
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Миллиардер Михаил Фридман, попавший под санкции Великобритании и Евросоюза, дал интервью изданию Bloomberg Businessweek. По словам журналиста, который встретился с ним в одном из лондонских кафе, предприниматель во время беседы выглядел растерянным и измотанным.
Санкции ЕС и Великобритании привели к тому, что счета миллиардера были заморожены. Он признался, что теперь у него практически нет денег даже для того, чтобы нанять уборщицу. «Может, мне самому убираться в доме», — цитирует Фридмана издание. По словам предпринимателя, его последняя работающая банковская карта в Великобритании была заморожена 15 марта, теперь он должен подать заявку в правительство, чтобы получить разрешение на трату денег. Британское правительство при этом определит, является ли запрос «разумным», пишет издание. Расходы Фридмана могут ограничить суммой примерно в 2,5 тысячи евро в месяц.
По данным Bloomberg Businessweek, у миллиардера есть израильский паспорт, но при этом он не может переехать в Израиль, так как у него «нет там дома» и нет доступа к деньгам, чтобы купить его. По этой причине Фридман называет себя «пленником» в Лондоне. Сообщается, что у него нет недвижимости, кроме дома в Лондоне, дома в Москве и квартиры родителей в Латвии. Фридман также утверждает, что у него «нет ни яхты, ни самолета, которые можно было бы конфисковать».
По данным издания, перед санкциями состояние Фридмана составляло около 14 миллиардов долларов. Сейчас его состояние на бумаге составляет около 10 миллиардов долларов, при этом он находится «в странном положении олигарха, практически не имеющего наличных денег».
Издание отмечает, что 57-летний Фридман, который родился и вырос в украинском Львове, тяжело переживает события, происходящие в этой стране.
После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским «Вымпелкомом»).
Санкции ЕС и Великобритании привели к тому, что счета миллиардера были заморожены. Он признался, что теперь у него практически нет денег даже для того, чтобы нанять уборщицу. «Может, мне самому убираться в доме», — цитирует Фридмана издание. По словам предпринимателя, его последняя работающая банковская карта в Великобритании была заморожена 15 марта, теперь он должен подать заявку в правительство, чтобы получить разрешение на трату денег. Британское правительство при этом определит, является ли запрос «разумным», пишет издание. Расходы Фридмана могут ограничить суммой примерно в 2,5 тысячи евро в месяц.
По данным Bloomberg Businessweek, у миллиардера есть израильский паспорт, но при этом он не может переехать в Израиль, так как у него «нет там дома» и нет доступа к деньгам, чтобы купить его. По этой причине Фридман называет себя «пленником» в Лондоне. Сообщается, что у него нет недвижимости, кроме дома в Лондоне, дома в Москве и квартиры родителей в Латвии. Фридман также утверждает, что у него «нет ни яхты, ни самолета, которые можно было бы конфисковать».
По данным издания, перед санкциями состояние Фридмана составляло около 14 миллиардов долларов. Сейчас его состояние на бумаге составляет около 10 миллиардов долларов, при этом он находится «в странном положении олигарха, практически не имеющего наличных денег».
Издание отмечает, что 57-летний Фридман, который родился и вырос в украинском Львове, тяжело переживает события, происходящие в этой стране.
После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским «Вымпелкомом»).
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