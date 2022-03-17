ФАС заподозрила сахарные заводы в картельном сговоре
Россия и мир
Фото: Федеральная антимонопольная служба/fas.gov.ru
Федеральная антимонопольная служба возбудила новые дела из-за завышенных цен на сахар.
В Кемеровской области возбуждено антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара. Проверка показала, что оптовые компании отгружали сахар по завышенным ценам – в ряде случаев наценка без объективных причин возросла с 9,5% в феврале до 54% в марте, заявили в ФАС. В отношении предприятий возбуждено антимонопольное дело.
Также по итогам проверки в Краснодарском крае возбудили антимонопольные дела в отношении двух сахарных заводов. «В марте Павловский сахарный завод и Сахарный комбинат Тихорецкий одновременно повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,30 рублей за килограмм. В то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рублей за килограмм», — говорится в сообщении ФАС.
Антимонопольщики усмотрели в действиях заводов признаки картельного сговора. В случае установления вины участникам сговора грозят штрафы.
Ранее ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за цен на сахар.
В Кемеровской области возбуждено антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара. Проверка показала, что оптовые компании отгружали сахар по завышенным ценам – в ряде случаев наценка без объективных причин возросла с 9,5% в феврале до 54% в марте, заявили в ФАС. В отношении предприятий возбуждено антимонопольное дело.
Также по итогам проверки в Краснодарском крае возбудили антимонопольные дела в отношении двух сахарных заводов. «В марте Павловский сахарный завод и Сахарный комбинат Тихорецкий одновременно повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,30 рублей за килограмм. В то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рублей за килограмм», — говорится в сообщении ФАС.
Антимонопольщики усмотрели в действиях заводов признаки картельного сговора. В случае установления вины участникам сговора грозят штрафы.
Ранее ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за цен на сахар.
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