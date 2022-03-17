ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара
Россия и мир
Фото: Федеральная антимонопольная служба/fas.gov.ru
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за ситуации на рынке сахара. Об этом сообщает телеграм-канал службы.
Речь идет о проверках Воронежского УФАС.
«В связи с многочисленными обращениями граждан на «горячую линию» сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара. В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — говорится в сообщении.
ФАС выявила в действиях ритейлеров признаки картельного сговора с целью поддержания цен на сахар.
В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы, добавили в ведомстве.
Сообщается, что отсутствие сахара в продаже фиксировалось 9 по 21 марта.
Речь идет о проверках Воронежского УФАС.
«В связи с многочисленными обращениями граждан на «горячую линию» сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара. В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — говорится в сообщении.
ФАС выявила в действиях ритейлеров признаки картельного сговора с целью поддержания цен на сахар.
В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы, добавили в ведомстве.
Сообщается, что отсутствие сахара в продаже фиксировалось 9 по 21 марта.
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