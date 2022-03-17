В ЛДПР сообщили, что врачи отправили Жириновского на плановую процедуру
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
В партии ЛДПР опровергли сообщения о смерти Владимира Жириновского.
«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет», — заявили в партии.
При этом в ЛДПР назвали слухи о смерти Жириновского «грязной провокацией желтой прессы».
Сообщения о смерти политика появились в СМИ сегодня. В частности, об этом написали РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина.
«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет», — заявили в партии.
При этом в ЛДПР назвали слухи о смерти Жириновского «грязной провокацией желтой прессы».
Сообщения о смерти политика появились в СМИ сегодня. В частности, об этом написали РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина.
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