Спикер Госдумы Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского и заявил о его тяжелом состоянии
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщение о смерти Жириновского.
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал Володин в телеграм-канале.
В Минздраве при этом сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, в частности, об этом писали РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина.
75-летний Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом ковид-омикрон. Все это время в СМИ публиковали противоречивую информацию о его здоровье — от критического состояния до полного выздоровления. 11 марта сообщалось, что Жириновского вывели из медикаментозной комы. В партии официально не комментировали его лечение и самочувствие.
В декабре 2021 года в эфире «Комсомольской правды» политик рассказывал, что вакцинировался от коронавируса 8 раз. В своем Telegram-канале он писал, что использовал исключительно российские вакцины.
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал Володин в телеграм-канале.
В Минздраве при этом сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, в частности, об этом писали РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина.
75-летний Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом ковид-омикрон. Все это время в СМИ публиковали противоречивую информацию о его здоровье — от критического состояния до полного выздоровления. 11 марта сообщалось, что Жириновского вывели из медикаментозной комы. В партии официально не комментировали его лечение и самочувствие.
В декабре 2021 года в эфире «Комсомольской правды» политик рассказывал, что вакцинировался от коронавируса 8 раз. В своем Telegram-канале он писал, что использовал исключительно российские вакцины.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В МВД назвали временным запрет на использование иномарок екатеринбургскими полицейскими
23 марта 2022
23 марта 2022
Конструктивистское здание снесут в центре Екатеринбурга
24 марта 2022
24 марта 2022
В Заречном нашли тело пропавшего подростка
17 марта 2022
17 марта 2022