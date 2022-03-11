В ЛДПР не дают официальных комментариев о состоянии здоровья Жириновского

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского вывели из медикаментозной комы, сообщили сегодня источники ТАСС и РИА Новости. По данным изданий, политик идёт на поправку и уже изучает документы.В пресс-службе ЛДПР «Вечерним ведомостям» сказали, что не дают официальных комментариев о состоянии политика и о том, как он лечится. Также от комментариев отказались представители партии в Госдуме.75-летний Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом ковид-омикрон. В декабре 2021 года в эфире «Комсомольской правды» он рассказал, что вакцинировался от коронавируса 8 раз. В своем Telegram-канале политик писал, что использовал исключительно российские вакцины.