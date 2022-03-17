Экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой грозит новый штраф до 50 тысяч рублей
Россия и мир
Фото: кадр программы «Время» на «Первом канале»
Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал протокол по делу о дискредитации российских ВС на бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.
По составленному протоколу (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) журналистке грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 14 апреля.
Ранее Овсянникова была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Экс-редактор «Первого канала» получила известность, когда вышла в эфир во время выпуска новостей с плакатом за мир.
По составленному протоколу (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) журналистке грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 14 апреля.
Ранее Овсянникова была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Экс-редактор «Первого канала» получила известность, когда вышла в эфир во время выпуска новостей с плакатом за мир.
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