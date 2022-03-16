Депутат ГД Анатолий Вассерман заявил, что очень грубо ошибся насчет военной спецоперации
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в конце февраля предположил, что конфликт между Россией и Украиной войдёт в историю как четырёхдневная [Роскомнадзор]. Он сравнил её с пятидневной [Роскомнадзор] во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году. С начала военной спецоперации на Украине прошёл ровно месяц. «Вечерние ведомости» решили узнать, что Анатолий Вассерман думает сегодня по поводу своего прогноза.
«Очевидным образом, я очень грубо ошибся. И ошибся по двум причинам. Причина первая в том, что, как сейчас выяснилось, значительная часть нацистских боевиков получила командные посты непосредственно в вооруженных силах, а прошлое у них такое, что они очень боятся попадать в плен. А вторая причина в том, что войска Российской Федерации поставили себе цель избежать потерь не только со своей стороны, но и со стороны противника. Цель, в общем-то, небывалая в военной истории», — сказал депутат.
По его словам, эта цель объясняется тем, что со стороны противника — «такие же русские» (Вассерман считает украинцев и русских одной нацией — прим. ред.). «В конце концов, по другую сторону линии фронта такие же русские, только очень уж задуренные, к сожалению. И, соответственно, их тоже очень не хочется уничтожать», — сказал депутат.
Вассерман полагает, что это привело не просто к задержке, а к тому, что «противник воспринимает нашу доброту как слабость». «Мы сохраняем живую силу противника, но противник этому совершенно не радуется, мягко говоря. Воспринимает это как слабость и прикрывается мирными жителями как живым щитом», — говорит Вассерман.
На вопрос, какой прогноз сделает депутат на этот раз, он ответил, что сейчас сказать затруднительно.
«Сожалею, но теперь трудно однозначно предсказать, сколько времени это займет. Контртеррористические операции — самые медленные именно потому, что приходится преодолевать живой щит. А я все время говорил, что Киев захватили именно террористы».
Также депутат прокомментировал отношение парламентариев к военной спецоперации. На вопрос, изменились ли настроения в Госдуме за последний месяц, Вассерман ответил, что «не изменилось практически ничего».
Напомним, Анатолий Вассерман в числе 400 парламентариев проголосовал «за» ратификацию договоров о дружбе с ЛНР и ДНР 22 февраля. Военная спецоперация началась 24 февраля.
«Очевидным образом, я очень грубо ошибся. И ошибся по двум причинам. Причина первая в том, что, как сейчас выяснилось, значительная часть нацистских боевиков получила командные посты непосредственно в вооруженных силах, а прошлое у них такое, что они очень боятся попадать в плен. А вторая причина в том, что войска Российской Федерации поставили себе цель избежать потерь не только со своей стороны, но и со стороны противника. Цель, в общем-то, небывалая в военной истории», — сказал депутат.
По его словам, эта цель объясняется тем, что со стороны противника — «такие же русские» (Вассерман считает украинцев и русских одной нацией — прим. ред.). «В конце концов, по другую сторону линии фронта такие же русские, только очень уж задуренные, к сожалению. И, соответственно, их тоже очень не хочется уничтожать», — сказал депутат.
Вассерман полагает, что это привело не просто к задержке, а к тому, что «противник воспринимает нашу доброту как слабость». «Мы сохраняем живую силу противника, но противник этому совершенно не радуется, мягко говоря. Воспринимает это как слабость и прикрывается мирными жителями как живым щитом», — говорит Вассерман.
На вопрос, какой прогноз сделает депутат на этот раз, он ответил, что сейчас сказать затруднительно.
«Сожалею, но теперь трудно однозначно предсказать, сколько времени это займет. Контртеррористические операции — самые медленные именно потому, что приходится преодолевать живой щит. А я все время говорил, что Киев захватили именно террористы».
Также депутат прокомментировал отношение парламентариев к военной спецоперации. На вопрос, изменились ли настроения в Госдуме за последний месяц, Вассерман ответил, что «не изменилось практически ничего».
Напомним, Анатолий Вассерман в числе 400 парламентариев проголосовал «за» ратификацию договоров о дружбе с ЛНР и ДНР 22 февраля. Военная спецоперация началась 24 февраля.
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