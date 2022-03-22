В Росздравнадзоре утверждают, что спрос на лекарства снизился на 5-10%
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Росздравнадзоре состоялось рабочее совещание руководителя ведомства Аллы Самойловой с производителями и дистрибьюторами лекарств. В связи с сигналами о недостатке препаратов, в том числе жизненно важных, такие совещания проводят в еженедельном режиме.
Участники фармрынка заявили о снижении за последнюю неделю ажиотажного спроса на лекарства на 5-10%, говорится в сообщении ведомства. При этом все участники совещания подтвердили, что, несмотря на рекордный объём продаж препаратов по всей стране, лекарства производятся и поставляются в плановом режиме, без перебоев.
Между тем, в аптеках по-прежнему нет необходимых препаратов. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказывают читатели из разных регионов. В частности, с полок исчезли препараты L-Тироксин и Эутирокс, практически невозможно найти некоторые инсулины, например, Хумулин, Хумалог, Тресиба. Подробнее — в нашем материале о ситуации на фармрынке, перекупщиках и возможном картельном сговоре.
Участники фармрынка заявили о снижении за последнюю неделю ажиотажного спроса на лекарства на 5-10%, говорится в сообщении ведомства. При этом все участники совещания подтвердили, что, несмотря на рекордный объём продаж препаратов по всей стране, лекарства производятся и поставляются в плановом режиме, без перебоев.
Между тем, в аптеках по-прежнему нет необходимых препаратов. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказывают читатели из разных регионов. В частности, с полок исчезли препараты L-Тироксин и Эутирокс, практически невозможно найти некоторые инсулины, например, Хумулин, Хумалог, Тресиба. Подробнее — в нашем материале о ситуации на фармрынке, перекупщиках и возможном картельном сговоре.
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