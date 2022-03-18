Заместитель Эрнста заявил, что Овсянникова до скандального выхода в эфир говорила с английским посольством
Россия и мир
Фото: кадр программы на «Первом канале»
Заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов выступил с обращением по поводу инцидента с сотрудницей Мариной Овсянниковой, который произошел в эфире 14 марта.
Он заявил, что незадолго до скандального эфира редактор зарубежных новостей Марина Овсянникова якобы разговаривала с иностранным посольством и, предположительно, речь шла о некоем «бонусе».
«Незадолго до этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством, с его сотрудником, конечно, пусть даже он, как говорится, и в штатском. Я, вот, например, никогда не вел», — сказал Клейменов, не уточнив при этом детали разговора.
При этом журналист рассуждал о том, что «когда человек предает свою страну <…> холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус <…> это всегда личный выбор человека», также не уточняя, какой именно «бонус» имеется в виду.
Между тем, Клейменов согласился с позицией Овсянниковой в том, что гибель людей — это плохо.
«Когда гибнут люди, это, конечно, очень плохо. Это, надеюсь, понимает каждый. Но в то же время появляется внезапная, что ли, ясность. Если б не нынешняя ситуация, я наверняка не узнал бы многого о своих коллегах», — сказал журналист.
Сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова вышла в прямой эфир программы новостей с плакатом в руках 14 марта. Её фотография попала на обложки мировых СМИ. Позже она приняла решение уволиться.
Он заявил, что незадолго до скандального эфира редактор зарубежных новостей Марина Овсянникова якобы разговаривала с иностранным посольством и, предположительно, речь шла о некоем «бонусе».
«Незадолго до этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством, с его сотрудником, конечно, пусть даже он, как говорится, и в штатском. Я, вот, например, никогда не вел», — сказал Клейменов, не уточнив при этом детали разговора.
При этом журналист рассуждал о том, что «когда человек предает свою страну <…> холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус <…> это всегда личный выбор человека», также не уточняя, какой именно «бонус» имеется в виду.
Между тем, Клейменов согласился с позицией Овсянниковой в том, что гибель людей — это плохо.
«Когда гибнут люди, это, конечно, очень плохо. Это, надеюсь, понимает каждый. Но в то же время появляется внезапная, что ли, ясность. Если б не нынешняя ситуация, я наверняка не узнал бы многого о своих коллегах», — сказал журналист.
Сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова вышла в прямой эфир программы новостей с плакатом в руках 14 марта. Её фотография попала на обложки мировых СМИ. Позже она приняла решение уволиться.
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