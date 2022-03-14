«Уральские авиалинии» отправили часть своих сотрудников на вынужденный простой
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
«Уральские авиалинии» оказались вынуждены отправить часть своих сотрудников на простой. Соответствующий приказ накануне подписал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
«Ввести вынужденный простой по причинам, не зависящим от работника и работодателя», – указано в приказе.
Согласно документу, в ближайшее время директора должны будут подготовить списки сотрудников подразделений, направляемых в простой, с учётом специфики производства. Отмечается, что оплата времени простоя будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Напомним, все самолёты «Уральских авиалиний» (в основном, это Airbus) находятся в лизинге. Со 2 марта зарубежные лизингодатели (в том числе AerCap, сотрудничавший с «Уральскими авиалиниями») отозвали свои самолёты из России. Авиапроизводители при этом прекратили поставлять запчасти. Таким образом, суда российских авиакомпаний оказались под угрозой ареста в зарубежных аэропортах.
«Ввести вынужденный простой по причинам, не зависящим от работника и работодателя», – указано в приказе.
Согласно документу, в ближайшее время директора должны будут подготовить списки сотрудников подразделений, направляемых в простой, с учётом специфики производства. Отмечается, что оплата времени простоя будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Напомним, все самолёты «Уральских авиалиний» (в основном, это Airbus) находятся в лизинге. Со 2 марта зарубежные лизингодатели (в том числе AerCap, сотрудничавший с «Уральскими авиалиниями») отозвали свои самолёты из России. Авиапроизводители при этом прекратили поставлять запчасти. Таким образом, суда российских авиакомпаний оказались под угрозой ареста в зарубежных аэропортах.
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