Песков заявил, что не располагает данными о нахождении Кадырова на Украине
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов.
В частности, по его словам, в Кремле нет данных о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в зоне боевых действий на территории Украины, пишет РБК. Никаких прямых утверждений от Кадырова, что он там находится, не было, говорит представитель Кремля.
Сегодня ночью глава Чечни написал в телеграм-канале, что «на днях» он был примерно в 20 км от Киева, «а в данный момент ещё ближе». Утром он написал: «Вокруг и внутри Мариуполя 5 тысяч лучших наших чеченских бойцов».
Ранее ЧГТРК «Грозный» сообщила, что Кадыров приехал «в зону спецоперации», дату и место пребывания не уточнили.
В частности, по его словам, в Кремле нет данных о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в зоне боевых действий на территории Украины, пишет РБК. Никаких прямых утверждений от Кадырова, что он там находится, не было, говорит представитель Кремля.
Сегодня ночью глава Чечни написал в телеграм-канале, что «на днях» он был примерно в 20 км от Киева, «а в данный момент ещё ближе». Утром он написал: «Вокруг и внутри Мариуполя 5 тысяч лучших наших чеченских бойцов».
Ранее ЧГТРК «Грозный» сообщила, что Кадыров приехал «в зону спецоперации», дату и место пребывания не уточнили.
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