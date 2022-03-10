В Турции призвали «не ждать чудес» от переговоров России и Украины в Анталье
Россия и мир
Глава МИД РФ С. Лавров и глава МИД Турции М. Чавушоглу на встрече в Анталье 10 марта 2022 года. Фото: телеграм-канал МИД РФ
Министр иностранных дел Турции Чавушоглу призвал «не ждать чудес» от переговоров глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, при этом турецкая сторона отмечает важность начала такого политического диалога, пишет ТАСС.
Турция считает основным результатом встречи в Анталье «установление контакта» между министрами, заявил Чавушоглу. По его словам, Турция готова вновь организовать у себя такую встречу, если стороны этого захотят.
Встреча министров состоялась сегодня в Анталье, на переговорах обсуждали гуманитарные вопросы и обстановку на территории Украины после начала спецоперации, а также вопросы безопасности стран, в том числе ядерной.
Турция считает основным результатом встречи в Анталье «установление контакта» между министрами, заявил Чавушоглу. По его словам, Турция готова вновь организовать у себя такую встречу, если стороны этого захотят.
Встреча министров состоялась сегодня в Анталье, на переговорах обсуждали гуманитарные вопросы и обстановку на территории Украины после начала спецоперации, а также вопросы безопасности стран, в том числе ядерной.
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