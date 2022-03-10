В Турции призвали «не ждать чудес» от переговоров России и Украины в Анталье

Глава МИД РФ С. Лавров и глава МИД Турции М. Чавушоглу на встрече в Анталье 10 марта 2022 года. Фото: телеграм-канал МИД РФ