Завершились переговоры Лаврова и Кулебы в Анталье, дипломаты обсудили режим прекращения огня

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Переговоры Лаврова и Кулебы завершились в Анталье, встреча длилась более полутора часов.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что переговоры были сложными. По его словам, на встрече обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Сообщается, что стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня. Ранее Кулеба заявлял, что намерен обсудить три темы: прекращение огня на Украине, вывод ВС РФ с территории страны и улучшение гуманитарной ситуации в городах.На пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия представила Украине на последнем раунде переговоров конкретные предложения по урегулированию, Украина взяла в проработку российский проект и должна дать ответ, пишут РИА Новости.«Мы сегодня в основном говорили по инициативе наших турецких друзей о гуманитарных вопросах. Мы объяснили, какие меры принимают наши военные на земле для того, чтобы содействовать облегчению участи гражданских лиц, которые оказались в значительной своей части заложниками. Их используют и батальоны так называемые добровольческие, и силы так называемой территориальной обороны в качестве живого щита», — цитирует ТАСС главу МИД РФ.Также Сергей Лавров надеется, что скоро появится возможность встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, но пока нужно провести подготовительную работу.Сергей Лавров отметил, что Россия выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, у нее не будет иллюзий насчет сотрудничества с Западом. Также, по его словам, страна будет делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в решающих областях жизни.По словам главы МИД Украины Кулебы, на встрече также обсуждались трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности. Глава МИД РФ после встречи подчеркнул, что не верит в начало ядерной войны, пишет ТАСС.Сообщается, что это первая встреча глав МИД России и Украины с начала российской спецоперации.