Завершились переговоры Лаврова и Кулебы в Анталье, дипломаты обсудили режим прекращения огня
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Переговоры Лаврова и Кулебы завершились в Анталье, встреча длилась более полутора часов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что переговоры были сложными. По его словам, на встрече обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Сообщается, что стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня. Ранее Кулеба заявлял, что намерен обсудить три темы: прекращение огня на Украине, вывод ВС РФ с территории страны и улучшение гуманитарной ситуации в городах.
На пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия представила Украине на последнем раунде переговоров конкретные предложения по урегулированию, Украина взяла в проработку российский проект и должна дать ответ, пишут РИА Новости.
«Мы сегодня в основном говорили по инициативе наших турецких друзей о гуманитарных вопросах. Мы объяснили, какие меры принимают наши военные на земле для того, чтобы содействовать облегчению участи гражданских лиц, которые оказались в значительной своей части заложниками. Их используют и батальоны так называемые добровольческие, и силы так называемой территориальной обороны в качестве живого щита», — цитирует ТАСС главу МИД РФ.
Также Сергей Лавров надеется, что скоро появится возможность встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, но пока нужно провести подготовительную работу.
Сергей Лавров отметил, что Россия выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, у нее не будет иллюзий насчет сотрудничества с Западом. Также, по его словам, страна будет делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в решающих областях жизни.
По словам главы МИД Украины Кулебы, на встрече также обсуждались трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности. Глава МИД РФ после встречи подчеркнул, что не верит в начало ядерной войны, пишет ТАСС.
Сообщается, что это первая встреча глав МИД России и Украины с начала российской спецоперации.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что переговоры были сложными. По его словам, на встрече обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Сообщается, что стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня. Ранее Кулеба заявлял, что намерен обсудить три темы: прекращение огня на Украине, вывод ВС РФ с территории страны и улучшение гуманитарной ситуации в городах.
На пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия представила Украине на последнем раунде переговоров конкретные предложения по урегулированию, Украина взяла в проработку российский проект и должна дать ответ, пишут РИА Новости.
«Мы сегодня в основном говорили по инициативе наших турецких друзей о гуманитарных вопросах. Мы объяснили, какие меры принимают наши военные на земле для того, чтобы содействовать облегчению участи гражданских лиц, которые оказались в значительной своей части заложниками. Их используют и батальоны так называемые добровольческие, и силы так называемой территориальной обороны в качестве живого щита», — цитирует ТАСС главу МИД РФ.
Также Сергей Лавров надеется, что скоро появится возможность встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, но пока нужно провести подготовительную работу.
Сергей Лавров отметил, что Россия выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, у нее не будет иллюзий насчет сотрудничества с Западом. Также, по его словам, страна будет делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в решающих областях жизни.
По словам главы МИД Украины Кулебы, на встрече также обсуждались трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности. Глава МИД РФ после встречи подчеркнул, что не верит в начало ядерной войны, пишет ТАСС.
Сообщается, что это первая встреча глав МИД России и Украины с начала российской спецоперации.
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