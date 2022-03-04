В Минобороны РФ заявили, что среди военных, участвующих в спецоперации, оказались срочники
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
В Минобороны РФ сообщили, что стало известно о срочниках, которые оказались среди военнослужащих в частях, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.
«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», - сообщили в Минобороны.
Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России, заявили в ведомстве.
«Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», - заявили в Минобороны.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимиру Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение солдат-срочников для выполнения задач на территории Украины. По поручению президента в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в военной операции на территории Украины принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники.
«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», - сообщили в Минобороны.
Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России, заявили в ведомстве.
«Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», - заявили в Минобороны.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимиру Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение солдат-срочников для выполнения задач на территории Украины. По поручению президента в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, сообщил журналистам Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в военной операции на территории Украины принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники.
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