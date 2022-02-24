Владимир Путин заявил, что в военной спецоперации не будут участвовать те, кого призывают на сборы
Россия и мир
Фото: кадр видеотрансляции RT
В военной операции на территории Украины принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Призывников нет ни одного», - уточнил президент и добавил, что никого из них призывать для участия в военной спецоперации не будут.
Также он сообщил, что в военной спецоперации не будут участвовать те, кого сейчас призывают на сборы. «Мы не планируем эту категорию призывать», - сказал президент.
Сегодня Владимир Путин встретился с российскими женщинами-пилотами и бортпроводницами. Во время встречи зашла речь о ходе военной спецоперации на территории Украины.
Также президент заявил, что вводить военное положение в стране не планируется.
«Призывников нет ни одного», - уточнил президент и добавил, что никого из них призывать для участия в военной спецоперации не будут.
Также он сообщил, что в военной спецоперации не будут участвовать те, кого сейчас призывают на сборы. «Мы не планируем эту категорию призывать», - сказал президент.
Сегодня Владимир Путин встретился с российскими женщинами-пилотами и бортпроводницами. Во время встречи зашла речь о ходе военной спецоперации на территории Украины.
Также президент заявил, что вводить военное положение в стране не планируется.
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