Владимир Путин заявил, что в военной спецоперации не будут участвовать те, кого призывают на сборы

19.41 Суббота, 5 марта 2022
Россия и мир
Фото: кадр видеотрансляции RT
В военной операции на территории Украины принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Призывников нет ни одного», - уточнил президент и добавил, что никого из них призывать для участия в военной спецоперации не будут.

Также он сообщил, что в военной спецоперации не будут участвовать те, кого сейчас призывают на сборы. «Мы не планируем эту категорию призывать», - сказал президент.

Сегодня Владимир Путин встретился с российскими женщинами-пилотами и бортпроводницами. Во время встречи зашла речь о ходе военной спецоперации на территории Украины.

Также президент заявил, что вводить военное положение в стране не планируется.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
«Уральские авиалинии» отменили все рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону
24 февраля 2022
Студентам УрФУ из ДНР и ЛНР пообещали материальную поддержку
01 марта 2022
Путин назначил новых судей в Свердловской области
04 марта 2022
Архитектурное бюро, проектирующее музей оружия в Екатеринбурге, прекратило работу в России
05 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Я хочу, чтобы каждый нашел в себе человека»

«Иисус» с Плотинки – о своем антивоенном шествии с деревянным крестом на плечах
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:56 Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 6 марта
17:23 В парке Маяковского в Екатеринбурге запустят новое колесо обозрения
16:59 На трассе Екатеринбург – Пермь произошло смертельное ДТП
16:20 Цветочный базар все-таки решили провести в Екатеринбурге
15:56 В лобовом ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле погиб человек
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
15:21 Блогера-борца с «пятой колонной» задержали в Екатеринбурге
14:52 В Свердловской области завершены поиски пропавшего 12-летнего мальчика
14:20 Улицы Екатеринбурга от снега очищают 348 рабочих
13:53 На выходных в Свердловской области существенно похолодает
13:24 В Свердловской области подтвердили еще 4 802 случая COVID-19
13:14 В Перми еще два автобуса перейдут на бескондукторную оплату
13:03 Прикамский Росреестр рассчитал стоимость одного квадратного метра жилых помещений в 2021 году
12:51 «Уральские авиалинии» отменили четыре международных рейса
12:43 Почти 3 млн гектаров лесов Пермского края вошли в федеральный план лесоустройства
12:26 Свердловские власти не планируют отменять ковидные ограничения
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
11:55 Обвиняемого в избиении двух женщин в Екатеринбурге подростка оставили под стражей
11:20 Архитектурное бюро, проектирующее музей оружия в Екатеринбурге, прекратило работу в России
10:26 В Перми деятельность предприятия временно запрещена из-за нарушения миграционного законодательства
10:26 Отделения Почты России в Свердловской области изменят график работы
09:53 В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадала девушка
09:21 В Свердловской области пропал 12-летний мальчик
23:18 Уктусский лесопарк не будут вырубать ради ещё одного «Баден-Бадена» в Екатеринбурге
17:51 «Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга на Пхукет
17:20 Свердловчан предупредили о снегопаде 5 марта
16:53 Финский девелопер отказался от новых проектов в Екатеринбурге
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
Все новости
19:41 Владимир Путин заявил, что в военной спецоперации не будут участвовать те, кого призывают на сборы
19:17 Владимир Путин: мы не планируем вводить военное положение на территории России
17:14 Аэрофлот объявил о приостановке всех международных рейсов, кроме полетов в Белоруссию, с 8 марта
16:21 Владелец брендов одежды ZARA, Bershka, Stradivarius объявил о приостановке работы в России
15:35 Дмитрий Песков ответил на вопрос, как россиянам выражать свою точку зрения с учетом закона о фейках
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
14:51 Пушилин: информация о пострадавших при взрыве дома в Мариуполе уточняется
13:11 Образовательная платформа Coursera приостанавливает деятельность в России
13:05 Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться
12:34 Одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр прекратила продажи в России
12:17 Брифинг Минобороны РФ о ходе военной спецоперации. О главном к этому часу
11:31 Минобороны РФ: российская сторона открывает гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя и Волновахи
11:06 Илон Маск призвал в срочном порядке наращивать добычу нефти и газа
10:12 Вице-премьер Юрий Борисов предположил, что кризис в России продлится от 3 до 5 месяцев
09:40 Торговые сети в России предложили ограничить продажу некоторых товаров в одни руки
17:46 Совфед одобрил законы об ответственности за призывы к санкциям и за фейки о действиях военных
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
17:32 Президент Владимир Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей
16:53 Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал оградить детей от информационной войны
15:57 Софья Русова: «Скоро у нас останется только одна «правда» — та, которую транслирует власть»
15:04 В Минобороны РФ рассказали о причинах пожара вблизи Запорожской АЭС
13:33 Интернет-издание Znak.com объявило о закрытии
13:14 В России зафиксировали еще 89 174 случая коронавируса
13:01 Госдума единогласно одобрила введение штрафов за призывы к антироссийским санкциям
12:40 Госдума одобрила в третьем чтении поправки в уголовный кодекс о «военных фейках»
11:25 В Чехии на 30 дней введен режим ЧС из-за потока украинских беженцев
10:59 Томское агентство новостей ТВ-2 объявило о прекращении работы после блокировки
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK