Брифинг Минобороны РФ о ходе военной спецоперации. О главном к этому часу
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Минобороны России передает свежие данные о ходе военной спецоперации на территории Украины.
По данным ведомства, силы ДНР за ночь продвинулись на 27 км, взяты под контроль Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка. Силы ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики «Азова» и «Айдара» ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детсадах, сообщает ведомство.
Силы ЛНР вышли на рубеж Богуславка – Тельмаховка – Калиновка.
Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка.
Российские военные с помощью высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW.
Ранее ведомство объявило об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей.
По данным ведомства, силы ДНР за ночь продвинулись на 27 км, взяты под контроль Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка. Силы ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики «Азова» и «Айдара» ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детсадах, сообщает ведомство.
Силы ЛНР вышли на рубеж Богуславка – Тельмаховка – Калиновка.
Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка.
Российские военные с помощью высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW.
Ранее ведомство объявило об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!