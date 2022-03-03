Минобороны РФ: российская сторона открывает гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя и Волновахи
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Минобороны РФ заявило, что сегодня с 10 часов утра по московскому времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
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