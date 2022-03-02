В Минобороны РФ рассказали о причинах пожара вблизи Запорожской АЭС
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на очередном брифинге рассказал о ходе военной спецоперации на территории Украины.
Главным событием ночи стал пожар в учебно-тренировочном комплексе, расположенном на прилегающей к Запорожской АЭС территории. По словам представителя ведомства, украинской стороной была предпринята попытка провокации.
«Прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации», - заявил Конашенков.
По его словам, 4 марта около 2 часов ночи мобильный патруль Росгвардии, патрулировавший территорию возле ЗАЭС, был обстрелян украинскими диверсантами, чтобы спровоцировать ответный огонь.
«Из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог», - заявил представитель Минобороны.
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание. Сейчас, по данным ведомства, персонал АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в норме.
Напомним, 28 февраля вооруженными силами РФ был взят под контроль город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Главным событием ночи стал пожар в учебно-тренировочном комплексе, расположенном на прилегающей к Запорожской АЭС территории. По словам представителя ведомства, украинской стороной была предпринята попытка провокации.
«Прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации», - заявил Конашенков.
По его словам, 4 марта около 2 часов ночи мобильный патруль Росгвардии, патрулировавший территорию возле ЗАЭС, был обстрелян украинскими диверсантами, чтобы спровоцировать ответный огонь.
«Из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог», - заявил представитель Минобороны.
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание. Сейчас, по данным ведомства, персонал АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в норме.
Напомним, 28 февраля вооруженными силами РФ был взят под контроль город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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