На крупнейшей атомной электростанции Европы ночью произошел пожар
Россия и мир
Пожар, снимок из архива. Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
На Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции Европы, ночью произошел пожар. Огонь распространился на учебно-тренировочный центр и проходную, энергоблоки целы.
К этому моменту пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщила госслужба Украины по ЧС. В тушении пожара были задействованы 40 человек и 10 единиц техники.
Сообщается, что возгорание произошло в результате обстрелов.
Представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз заявил, что информации о нарушении радиационного фона на данный момент нет.
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К этому моменту пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщила госслужба Украины по ЧС. В тушении пожара были задействованы 40 человек и 10 единиц техники.
Сообщается, что возгорание произошло в результате обстрелов.
Представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз заявил, что информации о нарушении радиационного фона на данный момент нет.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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